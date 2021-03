Marca Mini va trece din 2030 exclusiv la masini electrice

Marca Mini va trece, incepand cu 2030, exclusiv la masini 100% electrice. Marca din grupul BMW se va adauga la lista deschisa de companii precum Ford Europe, Bentley, Jaguar si Volvo.



Sursele spun ca prin 2025 vor fi lansate ultimele modele noi Mini cu motor cu combustie interna si planul este ca in 2027 modelele full-electrice sa reprezinte jumatate din vanzarile marcii.



Mini vinde un singur model electric in prezent, Mini Cooper SE, iar preturile pentru intreaga gama Mini variaza intre aproape 21.000 de euro pentru Mini ONE cu 75 CP si 45.000 de euro pentru variantele super-sport…