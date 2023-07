Stiri pe aceeasi tema

- Aiudeanul Andrei Rațiu – transfer in La Liga, la Deportivo Alaves Andrei Rațiu, fundașul lateral dreapta originar din comuna Unirea, este foarte aproape ca in aceasta vara sa faca pasul spre La Liga. Internaționalul roman, cotat pe site-ul de specialitate transfermartk.com la suma de 1,5 milioane de…

- A inceput febra transferurilor in Europa, iar spaniolii au realizat un top al celor mai bine cotați fotbaliști care vor ramane liberi de contract pe 30 iunie, iar de pe 1 iulie pot semna cu oricine. Printre aceștia se numara și 3 finaliști din Champions League, precum Ilkay Gundogan (Manchester City),…

- Clubul Juventus Torino a anuntat, intr-un comunicat, ca a informat Real Madrid si FC Barcelona cu privire la intentia sa de a parasi proiectul Superligii Europene.Juventus a confirmat astfel informatii aparute in presa spaniola, conform News.ro. CITESTE SI Echipa naționala U18 a Romaniei va efectua…

- Gheorghe Hagi a ajuns din nou in atenția jurnaliștilor din Spania, dupa ce a caștigat titlul in Romania cu Farul Constanța, un club care are cel mai mic buget dintre primele trei clasate. Fostul internațional a vorbit foarte mult despre munca pe care o depune și și-a laudat jucatorii. A fost intrebat…

- Leo Messi, 36 de ani pe 24 iunie, vrea sa devina jucatorul cel mai titrat al istoriei fotbalului și mai are nevoie de un singur trofeu pentru a ajunge la 44 și a-l depași pe Dani Alves. Unde se va transfera dupa PSG? Xavi il vede la Barcelona, dar Marca il vede la Al-Hilal. Ultima saptamana a lui Leo…

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a convocat luni 26 de jucatori pentru un stagiu de pregatire in vederea turneului final al Ligii Natiunilor din Tarile de Jos, din perioada 14-18 iunie. Italia va intalni Spania in semifinalele Ligii Natiunilor pe 15 iunie, inainte de a infrunta Tarile de Jos…

- Fundașul stanga Jordi Alba (34 de ani) și-a anunțat astazi desparțirea de FC Barcelona, dupa 11 ani petrecuți pe Camp Nou, iar presa din Spania anunța unde ar putea ajunge internaționalul spaniol in aceasta vara. Jordi Alba ar putea ramane in La Liga, acolo unde este dorit de Atletico Madrid, scrie…

- Tragedie in Spania duminica seara, in timpul meciului dintre Valencia și Real Madrid, scor 1-0. Un fan al „liliecilor” a suferit un accident vascular cerebral in tribunele arenei Mestalla, in timpul reprizei secunde a meciului, scrie cotidianul spaniol Marca. ...