Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in Romania. In mod evident, dupa ce Ministerul Finantelor va efectua plata, ne indreptam in toate zonele in care avem litigii si aici trebuie sa va spun ca exista decizia unei instante din SUA care stabileste un cuantum, iar, atunci…

- Platforma financiara londoneza Revolut poarta discutii cu investitorii pentru a strange cel putin 500 milioane dolari anul viitor, in ideea de a-si finanta expansiune globala a personalului si intrarea pe piete precum SUA si Japonia, transmite Reuters.

- Kremlinul a dezvaluit luni furtul a 11 miliarde de ruble (aproximativ 175 milioane de dolari) la constructia cosmodromului Vostochny, in extremul orient al Rusiei, relateaza EFE."In total, s-au furat 11 miliarde de ruble, dintre care s-au recuperat 3,5 miliarde (55 de milioane de dolari),…

- Nava, la bordul careia se aflau doi barbati din Republica Dominicana, a fost interceptata joi la 75 de mile maritime de coasta sudica a insulei Puerto Rico, potrivit USCBP. Agentii USCBP au descoperit la bordul vasului 80 de pachete cu cocaina cantarind in total 1,902 tone. USCBP are…

- Caile Ferate Ruse au semnat un memorandum de înțelegere cu autoritațile din R D Congo pentru modernizarea cailor ferate din țara africana unde multe porțiuni nu au mai fost reabilitate de un secol. R D Congo are o suprafața de zece ori mai mare decât România și populația este de 90…

- Jennifer Lopez are 50 de ani, dar are un fizic de invidiat. Formele sale sunt fara reproș. Pe contul sau de Instagram, Jennifer Lopez a postat o fotografie in care apare in echipament sportiv, cu abdomenul la vedere, dupa o sesiune de exerciții la sala de sport. Vedeta arata impecabil, afișand un trup…

- Romanca Andrea Abeli, pe numele real Andreea Vasile face o mulțime de bani aratandu-și fundul pe Instagram, scrie stiridiaspora.ro.Aceasta a adunat nu mai puțin de 3.1 milioane de followeri in doar doi ani, conform Jam Press.

- Un iaht de lux a fost poleit cu aur de catre Belami Hair, o firma specializata in extensii de par, in cadrul unei strategii de promovare a companiei la Saptamana Modei de la Londra. Vasul a fost aurit pe o suprafața de peste 600 de metri patrați, fiind cea mai mare lucrare de acest tip din lume. Iahtul…