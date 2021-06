Maratonul Vaccinării Satu Mare continuă ! In municipiul Satu Mare, la punctul de vaccinare de langa Catedrala Romano-Catolica și la punctul de vaccinare din Piața de Vechituri, oricine se poate imuniza astazi cu serul de la Johnson&Johnson. Simplu, doar cu buletinul, doza unica, adeverința de vaccinare eliberata pe loc. Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

