„Maratonul vaccinării pentru viață" în toate sectoarele Capitalei, în acest weekend „Maratonul vaccinarii pentru viața" va fi organizat in toate sectoarele Capitalei, in acest weekend, incepand de vineri dimineața. Centrele de la Romexpo, Circul Metropolitan, Biblioteca Naționala, Palatul Copiilor, Liberty Mall și Centrul Seniorilor vor funcționa non-stop, anunța CNCAV. In perioada 22-25 octombrie, CNCAV impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila" București, DSP București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Primaria Generala a Capitalei și Ministerul Culturii organizeaza o ampla acțiune de vaccinare in 6 centre din București.

- Astfel, incepand de vineri, 22 octombrie, ora 8.00, toate cele 4 tipuri de vaccin sunt disponibile populației, prin intermediul celor 49 fluxuri de vaccinare deschise in aceste centre, dupa cum urmeaza:▪ Sector 1: RomExpo (B-dul Marașești 65-67) - 8 fluxuri (4 Pfizer, 1 Moderna, 3 Janssen);▪ Sector…

- „Maratonul vaccinarii pentru viața” va fi organizat in București, unul dintre orașele in care incidența numarului de cazuri de imbolnavire cu Covid este foarte mare și crește de la o zi la alta. Anunțul a fost facut miercuri de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

