- Potrivit datelor comunicate, duminica seara, de Primaria Ploiesti, peste 100 de persoane au lucrat pentru desfasurarea in conditii optime a maratonului - medici, asistenti, registratori, studenti, voluntari, iar acestora li s-au adaugat politisti, jandarmi, politisti locali, cadre medicale ale Serviciului…

- Aproape 3.000 de persoane au fost imunizate in cadrul maratonului vaccinarii anti-COVID-19 de la Ploiesti organizat pe Stadionul ''Ilie Oana'' si care a inceput vineri dupa-amiaza si se incheie duminica,...

- Campania de vaccinare “Maratonul Vaccinarii” organizata de Primaria Municipiului Ploiești, sub motto-ul ”Start catre o viața normala”, se desfașoara pe stadionul “Ilie Oana”, pana duminica, 16 mai 2021, ora 20.00, programul activitații fiind non – stop. De la debutul campaniei, 14 mai 2021– ora 14.00,…

- 6.722 de persoane vaccinate anti-covid cu ser de la Pfizer in 64 de ore la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Acesta este bilanțul Maratonului Vaccinarii, prezentat luni dimineața de medicul Dorel Sandesc, președintele Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, inițiatorul demersului. „A fost…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate impotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale. 57.969 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 2 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 32.924 de doze de vaccin, dintre care 23.482 – Pfizer, 298 – Moderna si 9.144 – AstraZeneca. Potrivit CNCAV, 17.268 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a II-a de ser au…