„Se poate!" este mesajul postat pe pagina de Facebook, dupa ce in ultimele 24 de ore, la Maratonul vaccinarii din București, peste 7.000 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Cele doua locații in care se desfașoara acest maraton sunt Sala Palatului și Biblioteca Naționala. Sunt prezenți peste 1200 de voluntari. Serul administrat este cel produs de compania Pfizer. Toate persoanele cu varsta de peste 16 ani sunt așteptate sa se vaccineze.