Maratonul ”Scaunul Domnului”, la ediția a III-a Sambata, 10 iunie debuteaza pe Valea Bistrei cea de a III-a ediție a Maratonului "Scaunul Domnului", competiție organizata de Asociația ECO Reghin. Ediția din acest an cuprinde trei probe de alergare montana prin Rezervația Scaunul Domnului și Creasta Munților Calimani: cursa de 15 kilometri, 21 de kilometri și cursa de 42 de kilometri. De asemenea, sunt prevazute secțiunile Drumeție pe o distanța... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

