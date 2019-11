Maratonul Resuscitării: timișorenii sunt învățați cum să ofere primul ajutor Eveniment de amploare, organizat de pompierii timișoreni și Fundația SMURD, in parteneriat cu UPU-SMURD Timișoara, la cel mai important centru comercial din Timișoara. Maratonul de resuscitare a inceput sambata la ora pranzului, iar in cadrul acestuia peste 50 de specialiști predau tehnici de prim ajutor timișorenilor, timp de noua ore, fara oprire. Reprezentanții ISU Banat le-au pregatit vizitatorilor și expoziții de tehnica, prezentand in premiera șase noi autospeciale SMURD, care vor intra in exploatare de duminica. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

