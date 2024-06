Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor democrati, care detin controlul Camerei superioare a Congresului american, Chuck Schumer, a promis inca de sambata ”sa termine treaba” fara intarziere. Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell aprecia ca ”a venit randul Senatului sa marcheze istoria” prin adoptarea uriasului…

- Consiliul guvernatorilor organismului de supraveghere nucleara al ONU va organiza, joi, o reuniune de urgenta, la cererea Ucrainei si a Rusiei, pentru a discuta despre atacurile asupra centralei nucleare Zaporojie, dupa ce acuzatii reciproce de atacuri cu drone, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, participa luni la la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, unde se va discuta despre agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, situația din Belarus și evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu. Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu va participa,…

- Vameșii lituanieni au reținut in premiera un autoturism, marți, 11 martie, in postul vamal Medininkai de la frontiera cu Belarus, dupa adoptarea noii legi care nu mai permite circulația in aceasta țara a mașinilor inmatriculate in Rusia. Mașina era condusa de un cetațean moldovean, relateaza Autoblog.md.Aflat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat luni, 11 martie, publicației franceze Le Monde și postului BFMTV, ca armata țarii sale s-a confruntat cu dificultați din cauza lipsei de muniție, insa situația de pe front este mai buna acum decat in ultimele luni.Potrivit…

- Sute de cehi si o mana de ucraineni lucreaza non-stop in estul Republicii Cehe pentru a transforma cateva cladiri ce dateaza din Al Doilea Razboi Mondial intr-un centru pentru furnizarea de arme si munitii Ucrainei, relateaza miercuri Reuters, arata Agerpres. Context: Initiativa face parte din eforturile…