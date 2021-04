Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a anunțat luni ca social-democrații vor vota pentru ridicarea imunitații in cazul senatorului Florian Bodog. Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, juriștii PSD s-au abținut in Comisia Juridica. „Nu cred ca trebuie sa existe tratament preferențial, indiferent…

- Maratonul va avea loc in centrele de vaccinare, iar serul administrat va fi cel produs de Pfizer. Accesul la vaccinare se face pe baza de programare in platforma RoVaccinare sau telefonic, la call center. Maratonul vaccinarilor este organizat de primaria Timișoara, impreuna cu o asociatie pentru ATI…

- Noua județe și capitala raman in zona roșie a incidentei infectarilor Noua județe și capitala se afla în zona roșie, cu o incidența a infectarilor cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate duminica de autoritați. Județul Ilfov continua sa aiba cea…

- Sala Olimpia și Centrul Regional de Afaceri din Timișoara se vor transforma in centre de vaccinare impotriva Covid-19. Acestea vor deveni centre temporare de imunizare. CJSU s-a intrunit intr-o ședința, in mediul online, și au stabilit ca Sala de Sport Olimpia și Sala Polivalenta a Centrului Regional…

- Pandemia de coronavirus i-a trimis pe romani direct la psiholog, potrivit ultimelor informații. A crescut considerabil, in ultimul an, numarul celor care apeleaza la psiholog , mai ales in Capitala. Pandemia a scos la iveala temeri și stari de anxietate pe care oamenii nu le-au simțit pana acum. O spune…

- Este recomandata solicitarea de documente provizorii N. D. Avand in vedere situația existenta la nivel național referitoare la condițiile tehnice de tiparire- aspecte care nu țin de autoritatea publica locala- conducerea Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești…

- Deși noul semestru a inceput din 8 februarie, majoritatea profesorilor nu au fost vaccinați anti-covid. Astazi coordonatorul campaniei de vaccinare anunța inceperea vacinarii profesorilor din mai multe județe și din Capitala. In același context Valeriu Gheorghița a anunțat ca centrele speciale vor primi…

- RAR: Ce se intampla daca autovehiculul este vopsit in doua sau mai multe culori? Zilele trecute am fost intrebați in ce condiții poate fi menționata in CIV noua culoare a unui autovehicul, iar mai jos va reamintim care sunt reglementarile in vigoare. Potrivit Directivei 2007/46/CE, cele 10 culori de…