Maratonul de vaccinare de la aeroport, la start. Se întâmplă în Brașov Campania de vaccinare impotriva COVID-19, pe care autoritpțile o vor accelerata, continua și la finele acestei saptamani, de aceasta data cu o premiera – un maraton de vaccinare ce va avea loc la Aeroportul Internațional Brașov. Astfel, incepand de sambata, 22 mai, și pana duminica, 23 mai, intre orele 8:00 – 20:00, doritorii sunt așteptați […] The post Maratonul de vaccinare de la aeroport, la start. Se intampla in Brașov first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

