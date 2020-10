Maraton virtual pentru iubitorii de alergare Sportivii amatori au ocazia sa bifeze Maratonul de la București și in acest an bulversat de pandemie, organizatorii oferindu-le o saptamana in care sa adune kilometri. Participanții la competiția "#RunRomania Virtual Run Week" au posibilitatea de a lua startul de oriunde din lume, la una dintre cursele de 42 km, 21km, 15km, 10km și 5km sau "Alearga cat poți", pe traseele alese de ei inșiși, chiar și pe banda, avand la dispoziție 7 zile pentru a finaliza cursa, in ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

