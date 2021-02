Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca, pana la ora 14.00, aproape 110.000 de persoane s-au programat pe platforma pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer BioNTech. „Maraton la inscrierile pe platforma de vaccinare! Peste 18.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora! 302 de persoane/minut programate pana […] Citește Maraton la vaccinare: 18.000 de persoane programate, in medie, pe ora. Cate au ales imunizarea cu Pfizer-BioNTech in Alba24 .