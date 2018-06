Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 16-a ediție a festivalului Road Patrol MC Romania a debutat vineri la Poligonul AJVPS Timiș de langa Padurea Verde, pasionatii de motociclete avand parte și de aceasta data de un weekend de poveste. Programul muzical al evenimentului a debutat cu recitalul susținut de Dr. Crazy One Man Band,…

- Ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș, va avea loc in perioada 13 – 14 iulie 2018, la Periam – Port (județul Timiș) și ii va aduce in mirifica locație de pe malul Mureșului pe legendarii muzicieni de la The Exploited. Spre deosebire de multe alte manifestari de acest gen, unul din atu-urile…

- FESTIVALUL MEDIEVAL DRACULA 2018 Program VINERI, 15 iunie 09:00 – Deschidere eveniment ”Gradini medievale in Anul Centenarului” – Post-ul TARGOVIȘTE: Programul festivalului medieval Dracula (15 – 17 iunie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luca Dragu și David Mihai Popa, doi dintre componenții formației timișorene All Friends Band, au compus muzica de teatru a spectacolului „Sange navalnic“ de Nurkan Erpulat si Jens Hillje, care recent a caștigat premiul cel mare al Festivalului de teatru Castana de Aur de la Iași. Ultima reprezentație…

- Moment unic in cariera sa de muzician: Zoli Toth a cantat cu un cor de 250 de copii. Artistul ce a facut istorie cu grupul Sistem a emoționat audiența prezenta la Festivalul coral international Vox Mundi, care s-a desfașurat zilele trecute in orașul sau natal, Timișoara. Prezent in gala festivalului,…

- Centrul Cultural „Reduta“ organizeaza in perioada 24-25 martie 2018, cea de-a XI-a editie a Festivalului concurs de muzica populara Flori din Tara Barsei. Intrarea la concursul de sambata este libera.

- Consilierii județeni din Timiș au adoptat, astazi, o declarație simbolica prin care iși arata sprijinul fața de demersurile autoritaților din comunele, orașele și raioanele din Republica Moldova de a adopta rezoluții prin care solicita reunificarea cu Romania. Inițiativa a aparținut Roxanei Iliescu,…

- Din primele informații furnizate de ISU Timiș, incendiul a fost unul de proporții mici, afectand doar doi metri patrați din magazin, dar incinta s-a umplut de fum. Primii care au intervenit au fost paznicii mall-ului, cu stingatoare de mana, unul dintre ei suferind intoxicații…