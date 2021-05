Maraton de vaccinare pentru adolescenți, de Ziua internațională a copilului Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca in zilele de 31 mai și 1 iunie va fi organizat un maraton de vaccinare pentru adolescenți. „Intenționam sa organizam in perioada 31 mai-1 iunie, pentru ca este Ziua internaționala a copilului, un maraton la nivel la nivel național pentru vaccinarea copiilor din grupa de […] The post Maraton de vaccinare pentru adolescenți, de Ziua internaționala a copilului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

