Maraton de vaccinare organizat la Spitalul Militar de Urgenta Dr. Alexandru Gafencu din Constanta, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Un maraton de vaccinare va avea loc in 1 și 2 decembrie in șase spitale ale Ministerului Apararii, cu ocazia Zilei Naționale. Maratonul incepe miercuri, 1 decembrie, la ora 8.00, și se va incheia pana la ora 16.00 a zilei de joi, 2 decembrie, conform Mediafax. Acesta se va desfașura…

- Maraton de vaccinare organizat de MApN, cu prilejul Zilei Armatei. Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in zilele de luni, 25 octombrie, și marți, 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, un maraton de vaccinare sub deviza „Impreuna pentru viața, Impreuna pentru viitor!”.Maratonul se…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, luni si marti, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, un maraton de vaccinare sub deviza ”Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Acțiunea se va desfasura in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a vaccinurilor impotriva…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in zilele de 25 si 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, un maraton de vaccinare sub deviza ”Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Maratonul va avea loc in cele sase spitale militare care sunt centre regionale de depozitare a vaccinurilor, relateaza…

- Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza in șase spitale militare din țara, un maraton de vaccinare anti-COVID-19 sub deviza „Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Astfel, brașovenii din categoriile eligibile (cu varsta mai mare de 12 ani) care…

- Maratonul se va desfasura in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a vaccinurilor impotriva COVID 19. Cetatenii din categoriile eligibile care doresc sa se vaccineze o vor putea face, non stop, incepand cu ora 8.00 a zilei de luni, 25 octombrie, si pana la ora 20.00…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 83.222 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este Karl Storz Endoscopia Romania SRL.Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta a atribuit recent un contract…

- Valoarea totala a contractului este de 15.891 lei.Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia de pachete de reactivi pentru analizor hematologic Yumizen H500. Contractul a fost…