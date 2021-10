Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza in șase spitale militare din țara, un maraton de vaccinare anti-COVID-19 sub deviza „Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Astfel, brașovenii din categoriile eligibile (cu varsta mai mare de 12 ani) care…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- In criza COVID, Rusia devine un caz in lume: numarul deceselor este in crestere, iar procesul de vaccinare merge greu. In acest timp, cetatenii rusi care vor sa calatoreasca liber umplu zborurile spre Serbia, pentru a putea beneficia de Pfizer si de AstraZeneca. In ultima perioada exista o…

- 412 persoane, printre care 92 de cadre didactice, s-au vaccinat la maratonul organizat special pentru angajații din invațamant la centrul municipal de vaccinare din Chisinau. Serurile disponibile au fost: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca si Sinovac.

- Daca la alte maratoane de vaccinare oamenii stateau la randuri pe kilometri intregi, astazi, la maratonul organizat pentru cadrele didactice din Chisinau puteai sa numeri pe degete profesorii care veneau la imunizare. Nu au avut pe cine sa vaccineze: Puțini profesori au venit la maraton…