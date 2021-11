Centrul de Vaccinare al Spitalului Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” din Timișoara, situat pe stadionul CFR, strada Nera nr. 4, in perioada 1 decembrie, ora 08.00 – 2 decembrie, ora 16.00, va fi locul de desfasurare a unui nou maraton de vaccinare. Maratonul este un proiect al Ministerului Apararii Naționale ce se va […] The post Maraton de Vaccinare la stadionul CFR cu ocazia Zilei Nationale appeared first on Gazeta din Vest .