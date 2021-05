Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca, alaturi de STB, a decis extinderea si noaptea circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368, pentru a facilita transportul bucurestenilor la centrele de vaccinare si inapoi spre casa, in contextul in care, vineri de la ora…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 va fi extinsa si pe parcursul noptii pentru a facilita transportul bucurestenilor care doresc sa se imunizeze in cadrul maratonului vaccinarii din Bucuresti. „Peste exact 24 de ore, adica vineri…

- Aproximativ 1.200 de voluntari vor participa la Maratonul vaccinarii anti-COVID care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 7 - 10 mai, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala, a anuntat, miercuri, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga. El a precizat,…

- Scopul maratonului vaccinarii din București, care incepe vineri, la ora 17.00, la Sala Palatului și Biblioteca Naționala, „este sa fie cat mai mulți vaccinați, nu ne-am propus un target”, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila din…

- Președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghița,, si rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Viorel Jinga, au susținut o conferința de presa pe tema

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, si rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Viorel Jinga, sustin o conferinta de presa miercuri, la ora 17,00. Conferinta de presa va…

- Proiectul se va derula pe termen lung, iar jumatate din aceasta suma provine dintr-un imprumut acordat de Banca Europeana de Investiții (BEI). Banca Europeana de Investiții a anunțat ca a aprobat acordarea unui imprumut in valoare de 24 de milioane de euro Universitații de Medicina și Farmacie (UMF)…

- Cu o experiența de 35 de ani in activitatea medicala, dr. Gabriel Țintarescu, medic primar chirurgie generala in cadrul Spitalului Orașenesc Mioveni, este unul dintre cei mai buni specialiști in domeniu din țara. Absolvent al Facultații de Medicina Generala in cadrul Universitații de Medicina și Farmacie…