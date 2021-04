Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bogdan Gheorghiu a salutat, duminica, acceptarea propunerii Ministerului Culturii de a se organiza un centru de vaccinare in parcarea Bibliotecii Nationale a Romaniei. "Multumesc doctorului Valeriu Gheorghita pentru ca a acceptat propunerea venita din partea Ministerului Culturii…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in prima jumatate a lunii mai, dupa Paște, va avea loc in Bucuresti un maraton al vaccinarii similar celui organizat zilele acestea la Timisoara. Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200…

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a vorbit, sambata seara, la Antena 3, despre maratonul de vaccinare care va avea loc in Capitala, dar și in Iași, Cluj-Napoca, Targu Mureș, Craiova. "Pe 7-9 mai va fi acest maraton al vaccinarii la București. Foarte probabil,…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, sustine ca producatorii vaccinurilor anti-Covid se asteapta ca imunitatea dupa vaccinare sa dureze pana la doi ani, iar un raspuns in acest sens va fi aflat anul acesta, informeaza Digi24. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei…