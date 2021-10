Maraton de vaccinare în Capitală. Centrele la care bucureștenii se pot imuniza anti-Covid In perioada 22-25 octombrie, in București, are loc un nou maraton de vaccinare anti-coronavirus. Maratonul incepe vineri dimineața la ora 8.00 și ține pana luni dimineața. șase centre din Capitala vor funcționa non stop in acest interval. Maratonul se desfașoara in șase centre de vaccinare din București unde vor fi disponibile toate tipurile de vaccin aprobate. Cele șase centre vor fi deschis non-stop in acest weekend. Evenimentul este organizat de CNCAV impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București, DSP București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

