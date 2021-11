Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Jidvei impreuna cu Direcția de Sanatate Publica Alba organizeaza duminica, 28 noiembrie 2021, la Caminul Cultural din localitatea Jidvei, al patrulea maraton de vaccinare. Acesta se va desfașura in intervalul orar 09:00- 15:00. Vor fi disponibile: • 70 de doze de vaccin Pfizer pentru…

- Pe 1 si 2 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, va avea loc la Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca un nou maraton de vaccinare impotriva COVID-19.

- DUMINICA, 7 noiembrie: Maraton de vaccinare impotriva Covid-19, la Caminul Cultural din Jidvei. Doze disponibile Primaria comunei Jidvei impreuna cu Direcția de Sanatate Publica Alba organizeaza duminica, 7 noiembrie, in intervalul orar 9:00- 17:00, al treilea maraton de vaccinare impotriva COVID-19,…

- N.Dumitrescu Potrivit Primariei Ploiești, 2.605 persoane s-au vaccinat in cadrul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 “Maratonul pentru Viața” organizat la sfarșitul saptamanii trecute la Stadionul ”Ilie Oana” . Evenimentul a avut loc din data de 29 octombrie, de la ora 14.00, și pana la data de…

- Aproape 120.000 de romani, imunizați anti-Covid, in ultimele 24 de ore. Peste 80.000 de persoane au primit prima doza Aproape 120.000 de romani, imunizați anti-Covid, in ultimele 24 de ore. Peste 80.000 de persoane au primit prima doza Aproximativ 120.000 de romani au fost vaccinați anti-Covid, in ultimele…

- Peste 600 de persoane au fost imunizate in cadrul unui maraton de vaccinare care s-a desfasurat, sambata si duminica, la singurul complex comercial de tip mall din municipiul Botosani, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, din…

- Caravana „Impreuna pentru viața” se afla vineri, 10 septembrie, la Azilul de noapte – Pater Jordan. Se ofera consultații multiple beneficiarilor, intr-un cadru artistic. Aceștia se pot vaccina cu ser Pfizer sau Johnson & Johnson.

- Potrivit CNCAV, 9.468 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 6.846 cu prima doza, iar 2.622 cu cea de-a doua.De la inceputul campaniei, au fost vaccinate in Romania 5.300.634 de persoane, dinte care 5.185.451 cu ambele doze.In acelasi interval, au fost raportate…