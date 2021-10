Un inedit maraton de vaccinare anti-COVID-19, denumit Clubul vaccinatilor, va fi organizat in weekend la Alba Iulia. Sunt asteptati in mod special tinerii, atmosfera urmand sa fie asigurata de MC Kotto, a anuntat Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba. “Credem ca a venit momentul sa organizam un nou eveniment, un maraton inedit care se adreseaza in primul rand tinerilor, dar nu numai. Vineri si sambata, in intervalul orar 20.00 – 03.00, la Sala de Sport a Liceului Alexandru Domsa, ne propunem sa alungam monotonia timpului de asteptare de dupa vaccinare prin crearea unei atmosfere de distractie.…