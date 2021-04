„Maraton” de vaccinare anti-COVID, în cadrul campaniei „Pune umărul pentru Timișoara” Sute de medici și voluntari iși unesc forțele pentru ca orașul sa revina la normalitate. Trei zile și 10.000 de doze de vaccin Pfizer pentru pana la 30 de fluxuri de vaccinare. Sute de voluntari medici și asistenți de la toate spitalele timișorene și studenți mediciniști, societatea civila și intreaga administrație publica locala iși unesc […] Articolul „Maraton” de vaccinare anti-COVID, in cadrul campaniei „Pune umarul pentru Timișoara” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

