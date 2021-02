„Maraton” de înscrieri la centrele de vaccinare Potrivit autoritaților, astazi, in medie peste 18 000 de persoane/ per ora s-au programat pentru vaccinare. Conform unei postari pe pagina de Facebook a platformei „peste 18.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora! 302 persoane pe minut programate pana la ora 14,00. 109.800 de persoane s-au programat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se […] Articolul „Maraton" de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

