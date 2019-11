Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica risca sa intre din nou in insolventa, din cauza unui ordin al Autoritatii de Reglementare in Energie (ANRE), care va determina producatorul hidro sa cumpere energie din piata libera, pentru a o vinde mai ieftin catre populatie, a declarat, vineri, Bogdan Badea, presedintele directoratului…

- Corneliu Coposu a inspirat evolutia buna, fasta a vietii politice de la noi din ultimele saptamani, a afirmat, luni seara, criticul literar Alex Stefanescu la lansarea unei carti de poeme apartinand Seniorului. "Cred ca nu intamplator. Cred ca tara s-a pregatit sa-l omagieze prin aceasta…

- Mai e puțin și se termina toamna și odata cu ea se duc pe apa sambetei și plimbarile romantice prin parcurile pline de frunze aramii. Vremea urata și rea ne gonește in casa, loc cald și primitor unde ne așteapta fotoliul, telecomanda, castronul de floricele și serialele preferate! Poate mai saraca decat…

- Presedintele Klaus Iohannis a chemat liderii partidelor pentru discutii separate si, cel mai probabil, va anunta peste cateva ore, numele noului premier, care potrivit surselor, va fi Ludovic Orban.

- Atletico Madrid și Real Madrid se infrunta astazi, de la 22:00, in derby-ul etapei din La Liga. Diego Simeone a comentat ironic amenda de 300 de euro primita de Barcelona in cazul negocierii cu Antoine Griezmann. Atletico - Real Madrid e liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport…

- Aproximativ 100 de fermieri din Maramures vor participa la cel mai important targ agrar anual, organizat de Asociatia Producatorilor Traditionali si Ecologici din judet, prezentand publicului bunuri agroalimentare din productia proprie, a declarat luni, pentru AGERPRES, presedintele onorific al asociatiei,…

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania filiala Cluj va invita miercuri, 18 septembrie 2019, in Sala mare a Primariei Turda, incepand cu orele 14:00, la evenimentul Fata in fata,...

- In cadrul unei intalniri cu presa desfașurata la București astazi, 5 septembrie, dirijorul Ion Marin a punctat importanța cresterii consumului cultural si prestigiul festivalului care se desfașoara in aceasta luna, la Bucuresti. „Festivalul Internațional George Enescu are loc o data la doi…