Maraton al vaccinării împotriva COVID-19 la Timișoara. Sute de voluntari medici și asistenți, implicați în eveniment Sute de voluntari, medici si asistenti din spitalele timisorene, alaturi de studenti medicinisti si comunitate isi vor reuni fortele, in perioada 23-25 aprilie, intr-un maraton al vaccinarii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de primarie. Pe parcursul a trei zile non-stop, atat ziua cat și noaptea, sute de cadre medicale voluntare și studenți la Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babeș” Timișoara vor fi la datorie pentru a-i primi pe timișorenii care doresc sa se vaccineze”, transmite primaria Timișoara. Accesul la vaccinare este gratuit, pe baza de programare. Oricine se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

