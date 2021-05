Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de vaccinare amenajat de Primaria municipiului Suceava in sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” dedicat vaccinarii cu serul Astra Zeneca ar putea deveni centru de vaccinare cu serul Pfizer pentru angajatori și pentru persoanele fara programare. Anunțul a fost facut astazi de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca peste 80.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, 80.391 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore: 64.001 au fost imunizate cu serul Pfizer, 8.056…

- Conducerea Shopping City Suceava și-a dat acordul pentru ca, la sfarșitul saptamanii, in parcarea centrului comercial sa aiba loc o acțiune de vaccinare anti-COVID de tip „Drive-thru”, adica vaccinare direct din mașina. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a declarat ca municipalitatea va…

- Peste 62.800 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, iar de la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, s-au vaccinat 2.326.484 de oameni. Potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul de coordonare a vaccinarii, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 62.881 de…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID peste 64.400 de persoane, iar totalul a ajuns la 1.990.392, de la debutul campaniei, in 27 decembrie, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 64.418 de persoane – 52.377 cu…

- Baiatul a fost operat la Spitalul Județean Buzau, iar la scurt timp a fost depistat cu COVID-19.Cei doi au fost transferați intr-o unitate destinata celor infectați cu noul coronavirus. Pe parcursul celor doua saptamani, femeia de 71 de ani nu a purtat echipament de protecție, iar medicii erau convinși…

- Trei elevi de la invațamantul liceal din care doi de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava și unul de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au fost depistați cu covid. Coronavirus au și alți trei angajați din sistemul de invațamant și anume un angajat din personalul didactic auxiliar…

- Peste 43.319 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore anti-Covid in Romania, dintre care 28.615 au fost imunizate cu Pfizer, 5.372 cu Moderna și 9.332 cu AstraZeneca, a anunțat Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-Covid, citat de hotnews.ro . Conform informațiilor transmise…