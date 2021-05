Maratoanele vaccinării organizate în ultima perioadă Maratoanele vaccinarii organizate in ultima perioada Foto: facebook.com/ROVaccinare Maratoanele vaccinarii organizate în ultima perioada au aratat ca oamenii sunt interesați de vaccinare fara programare, astfel ca pe platforma Campaniei naționale de imunizare exista acum o secțiune cu evenimentele viitoare de acest gen. Este vorba despre un dublu maraton al vaccinarii anunțat la Bucuresti, dar și în alte centre universitare din țara.

