Maratoanele vaccinării din weekend, un adevărat succes Maratoanele vaccinarii anti-Covid organizate in week-end au facut ca peste 100 de mii de persoane sa primeasca o doza de ser intr-un interval de 24 de ore, insa mai bine de jumatate dintre acestea au primit doza de rapel. Sunt acum aproape 3 milioane 630 de mii de oameni vaccinați cu cel puțin o doza […] Articolul Maratoanele vaccinarii din weekend, un adevarat succes apare prima data in Radio... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe evenimente de tip maraton al vaccinarii au loc la acest sfarsit de saptamana, atat in marile spitale militare din tara, cat si in mai multe localitati, la Sibiu, la Brasov, Botosani sau Satu Mare, dar si la Castelul Bran. La București a inceput maratonul vaccinarii, un amplu eveniment care…

- Veste buna pentru romanii care nu au apucat sa se vaccineze anti-Covid. Incepand de astazi, 7 mai 2021, pana pe data de 10 mai, toți romanii vor putea sa se imunizeze in cele 50 de centre deschise in doua locații centrale din București. Vaccinarea va incepe astazi de la ora 16:00 și va putea fi […]…

- Autoritațile au raportat azi 994 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din puțin peste 14.000 de teste. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 94 de decese (49 barbați și 45 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.170, iar dintre…

- Campania de vaccinare avanseaza în fiecare zi în județul Cluj. În ultimele 24 de ore, 4.376 de persoane s-au imunizat anti-COVID. Dintre acestea, 269 se încadreaza în prima etapa, 1.801 se încadreaza…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca maratonul de la Bucuresti, programat pentru week-endul 7-9 mai, va fi urmat de evenimente similare in marile centre universitare – Targu Mures, Cluj, Iasi si Craiova. Cel mai probabil aceste evenimente vor fi organizate la mijlocul…

- Restricțiile nu trebuie relaxate decat cand vom atinge o imunizare de 70% in randul populației The post Traian Basescu: In Romania se face o propaganda de tip nord-coreean in privința vaccinarii anti-Covid. Cand vom putea relaxa masurile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Traian…

- Vaccinarea la domiciliu devine un succes la Cluj, chiar daca exista un singur centru de vaccinare mobil. În acest moment s-au depașit 1.000 de persoane imunizate anti-COVID la domiciliu, potrivit vicerpimarului Olah Emese. Autoritațile…

- 3.382 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi, in Romania, in condițiile in care au fost efectuate aproape 33.000 de teste Real Time PCR și rapide, in ultimele 24 de ore. Au fost anunțate, de asemenea, 119 decese, iar la Terapie Intensiva sunt internați 978 de pacienți. Județul Brașov are…