Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incep noi evenimente de tip maraton al vaccinarii Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ Astazi încep noi evenimente de tip maraton al vaccinarii. La Bucuresti se va desfasura etapa a doua a actiunii de acum trei saptamâni, fiind asteptati la rapel cei care au facut…

- Centru de vaccinare la Aeroportul din Targu Mures Foto: facebook/Ro Vaccinare. Un centru de vaccinare functioneaza de astazi si la Aeroportul din Târgu Mures. Autoritatile au amenajat un flux ce va fi operational în paralel cu momentele aterizarilor si decolarilor programate.…

- Caravana de vaccinare la Brasov Foto: facebook.com/rovaccinare/ Astazi încep noi evenimente de tip maraton al vaccinarii. La Bucuresti se va desfasura etapa a doua a actiunii de acum trei saptamâni, fiind asteptati la rapel cei care au facut atunci prima doza, dar si cei care…

- Beneficii pentru cei care se prezinta la centrele de vaccinare Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Vaccinarea poate aduce, în unele locuri, si alte beneficii, pe lânga cele pentru sanatate. La Suceava, de exemplu, un complex comercial…

- Pimele 24 de centre in care se va administra vaccinul anti-COVID dezvoltat de Johnson&Johnson (Janssen) vor fi disponibile in 20 de judete. „Acesta este doar inceputul”, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care a precizat ca in urmatoarea perioada vor fi deschise…

- Intrari gratuite de Ziua Internationala a Muzeelor in mai multe orașe Foto: Adriana Tudose / RRA Foarte multe muzee din tara au anuntat ca marti vor permite publicului accesul gratuit de Ziua Internationala a Muzeelor. La Muzeul de Istorie din Galati poate fi admirat exponatul lunii, un aparat…

- Centre de vaccinare fara programare in mai multe localitati din tara FOTO: facebook.com/ROVaccinare. Un centru de vaccinare fara programare de tip drive-through va funcționa începând de sâmbata dimineața în parcarea Centrului comercial ERA Shopping Park din Iași. …

- Start oficial pentru proiectarea Autostrazii A3 Ploiesti - Brasov Foto: Adriana Tudose / RRA A început realizarea documetatiei tehnice pentru Autostrada A 3 Ploiesti-Brasov, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru sectoarele critice de la Comarnic si Busteni urmând sa fie predate…