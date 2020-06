Mărășești. Contract de delegare a gestiunii pentru serviciul de dezinsecție și deratizare Primaria Marașești intenționeaza sa faca delegare de gestiune la Serviciul de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in orașul Marașești. Valoarea estimata a serviciului este de peste 452 mii lei. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritațile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera unuia sau mai […] Articolul Marașești. Contract de delegare a gestiunii pentru serviciul de dezinsecție și deratizare apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din comuna Nistorești vor construi un camin cultural in localitate. Caminul cultural va fi construit de la zero, iar cladirea va fi una moderna complet utilata și dotata pentru activitați artistice. Valoarea totala estimataa este 1,8 milioane de lei. De reținut ca Primaria Nistorești…

- Primăria Municipiului Focșani face un nou pas spre conceptul de smart city, o dată cu implementarea proiectului european „WiFi4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale” în Municipiul Focşani. Valoarea finanțată este de 15.000 Euro și proiectul urmează să fie implementat…

- Administrația Naționala „Apele Romane” – Administrația Bazinala de Apa Siret-Bacau a scos la licitație contractul de proiectare și execuție de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare rau Trotuș in zona municipiului Adjud, județul Vrancea”. Valoarea totala estimata este de 22…

- Administrația Naționala „Apele Romane” – Administrația Bazinala de Apa Siret-Bacau a scos la licitație contractul de proiectare și execuție de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare rau Milcov pe sectorul aval Golești – confluența cu raul Putna, județul Vrancea”. Valoarea totala…

- Societatea Construcții Complexe Buzau va realiza obiectivul de investiții „Construire pod din beton armat peste paraul Alba pe DJ 205k, km. 0+350 conform H.G. Nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografica actualizata, comuna Racoasa, sat Maraști, județul Vrancea“. Valoarea totala estimata…

- Societatea C-ON Trust Engineering SRL va executa lucrarile la proiectul privind reabilitarea podului din beton armat peste raul Putna, in localitatea Vulturu. Este vorba de podul situat pe DJ 204 D, sector Vulturu – Hingulești – Maluri. Valoarea lucrarilor este de 3,8 milioane de lei. „In urma verificarii…

- Cinci vranceni au fost amendați de inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica pentru nerespectarea autoizolarii. Valoarea totala a sancțiunilor primite este de 50 mii lei. La acest moment, in Vrancea sunt 717 persoane in izolare, 32 de persoane in carantina, doua confirmari de infectare…

- Societatea Brialbet SRL va executa lucrarile la proiectul de investiții care vizeaza asfaltarea mai multor drumuri comunale și de interes local din comuna Valea Sarii. Valoarea investiției este de peste 4 milioane de lei. Este vorba de modernizarea unui tronson de 5,3 kilometri de drumuri de interes…