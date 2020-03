Maranord suspenda transportul local in Sighetu Marmatiei Comitetul Local pentru Situații de Urgența Sighetu Marmației, a decis azi, 28.03.2020, suspendarea serviciului de transport local de calatori din municipiul Sighetu Marmației incepand de luni, 30.03.2020 pe durata starii de urgența. Rugam cetațenii sa se informeze permanent și sa ia in considerare doar informațiile verificate prin surse oficiale și sa respecte recomandarile autoritaților referitoare la prevenirea raspandirii noului Coronavirus COVID-19. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

