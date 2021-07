Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimei statistici venite de la Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), județul Maramureș ocupa locul 3 la nivel național in ceea ce privește cazurile de Pesta Porcina Africana, cu 9 cazuri. Primele doua locuri sunt ocupate de Bihor (25), respectiv…

- Un numar de 25.886 de elevi si profesori de liceu din 81 localitati au participat in acest an la proiectul "Sustin educatia financiara in comunitatea mea", organizat de Junior Achievement (JA) Romania si de Raiffeisen Bank, potrivit unui comunicat remis luni. Programul de educatie financiara…

- In fiecare an, la data de 24 mai, membrii de partid, simpatizanții și militanții sarbatoresc aniversarea inființarii Partidului Național Liberal, cea mai importanta formațiune politica din Romania de a carui existența și activitate se leaga cele mai importante realizari ale statului modern. Fie ca vorbim…

- Vaccinare Drive-Thru la Sighetu Marmației, acesta fiind al treilea astfel de centru care va funcționa in acest weeekend la nivel de județ, dupa cel din Baia Mare și Bogdan-Voda. De data aceasta, centrul drive-thru se organizeaza la Sighet in perioada 22-23 mai a.c., in parcarea supermarket-ului Kaufland,…

- In ședința extraordinara din 10 mai, Consiliul Județean Maramureș a aprobat un proiect de hotarare privind repartizarea pe destinatii a sumei prevazute in bugetul județului pe anul 2021 pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non profit de interes general, in domeniul sportului. Conform proiectului,…

- O intalnire intre cele mai bune echipe din Romania. Cam așa poate fi descrisa partida de maine, 13 mai, cand echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare va juca impotriva CSM București, intr-un meci care va putea fi vazut in direct pe TVR1. In acest moment CS Minaur se afla la 6 puncte in spatele…

- Incepand de anul acesta, Fundația lanseaza programul educațional de Burse Constantin Stroe, centrat pe performanța și incluziune sociala. Programul poarta numele celui care a contribuit la destinul industriei auto din Romania, in jurul marcii și uzinelor Dacia. Prin intermediul Burselor de performanța, Fundația…

- Incepand cu 26 aprilie se deschid sesiunile de inscriere pentru Rabla Clasic și Rabla Plus 2021. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut sa arate ca in cea mai recenta sedinta de Guvern a fost aprobat bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza…