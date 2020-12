Stiri pe aceeasi tema

- Este Ajunul Craciunului și multe pensiuni se bucura de oaspeți. Mai puțini decat in alți ani, dar sunt turiști care nu vor decat sa uite de agitația din orașe, sa se plimbe in aer curat, chiar daca nu e zapada nici macar la munte. Petrecerile au fost peste tot amanate pentru.

- Interesul romanilor pentru vacanta de iarna pe plaje exotice a crescut cu 200% anul acesta, conform solicitarilor primite de agentiile de turism. Pentru ca nu exista restrictii si sunt destinatii sigure in care se poate ajunge, in premiera, prin zbor direct, mii de romani vor sa-si petreaca vacanta…

- In ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 57 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 9.264. Maramuresul are un coeficient de infectare de 1,82. Situația epidemiologica s-a imbunatațit si in Baia Mare, unde rata incidenței a ajuns miercuri, 9 decembrie,…

- Lucian Morar: „Plan de susținere a racordarii intregului județ la rețeaua de gaz” Unul dintre proiectele importante pe care le vor susține parlamentarii PMP Maramureș in Parlament va fi finanțarea extinderii rețelei de gaz in tot Maramureșul. Foarte puține locuințe din județ au acces la gaz. Lemnul…

- Sarbatoarea de Halloween era, an de an, un motiv de bucurie pentru hotelieri, care aveau in aceasta perioada cu 30% mai mulți clienți decat intr-o zi normala, iar restaurantele erau inchiriate pentru petreceri. Acum, in schimb, in pandemie, se anunța un Halloween fara turiști straini, fara petreceri…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, s-a intalnit astazi cu ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, aflat in vizita in județul Maramureș pentru inițierea unor discuții cu administrația județeana in vederea identificarii unor oportunitați de colaborare in viitor, se arata…

- Un muzeu al fierului si un parc etnografic dedicat Tinutului Padurenilor vor fi infiintate in Hunedoara, municipiu unde in ultimii ani au fost deschise mai multe astfel de institutii culturale.

- Astazi va avea loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile, in țara noastra sunt pregatite noi masuri...