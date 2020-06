Maramureșenii continuă să se întoarcă în țară în număr mare In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, pe raza unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat 43 de misiuni. Cele 79 de efective au procedat la menținerea ordinii și siguranței publice, la verificarea persoanelor aflate in evidențe cu privire la respectarea masurii de izolare la domiciliu, la paza locațiilor de carantinare, la verificarea respectarii masurilor de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate. In executarea misiunilor au fost utilizate 21 mijloace de mobilitate. Au fost verificați… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

