- Un transport special aduce la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara un copil suspect de coronavrius. Este vorba despre o fata care ar fi intrat in contact cu baiatul de 16 ani internat in spital la Timișoara, care are coronavrius. Este un pacient care ar fi avut un contact cu copilul…

- Un batran de 71 de ani, din Pascani, este al saselea roman depistat cu coronavirus. Primele informatii de la fata locului arata ca batranul a revenit de curand de la Milano, din Italia, si a dezvoltat simptome similare celor de imbolnavire cu coronavirus, inclusiv febra. Urmeaza sa ajunga in carantina…

- Mobilizare de forțe, astazi, intr-o localitate din județul Timiș, dupa ce o femeie in varsta de 69 de ani, care a calatorit in regiunea Lombardia, Italia, afectata de coronavirus, a anunțat ca se simte rau. Astfel, femeia urmeaza sa fie transportata cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor…

- O femeie de 35 de ani care a venit din Italia a fost depistata in punctul de triaj de pe Aeroportul Timisoara cu tuse și simptome respiratorii. Un echipaj al ISU a transportat-o cu izoleta la Spitalul de Boli...

- O fetita in varsta de 5 ani, din Urechești, judetul Bacau, a fost luata cu izoleta de acasa si dusa la Spitalul Județean de Urgența, pentru a i se face teste privind infectarea cu coronavirus. Source

- Sportivii îi vor întâlni pe jucatorii de la U BT Cluj, în cadrul unui meci din grupa J a FIBA Europe Cup, și au sosit marți la Cluj-Napoca, cu o cursa aeriana venita de la Varșovia. Imediat dupa aterizare, calatorii au fost reținuți aproximativ trei ore în avion,…

- O pasagera care a sosit, marti, pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, este suspecta de faptul ca a putea fi contaminata cu coronavirus si a fost transportata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca.

- Stewardesa posibil infectata cu coronavirus este romanca. Femeia, pasagera a unei curse Varsovia – Cluj, care a anuntat ca a intrat in contact cu doua colege infectate, a fost dusa cu „izoleta” la Spitalul de boli infectioase din Cluj. O cursa de linie Varsovia – Cluj a aterizat in urma cu putin timp…