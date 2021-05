Maramuresean tras pe dreapta. Avea masina plina cu tigari

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au descoperit la poarta de acces nr.5 in Portul Constanta, intr un autoturism condus de un cetatean roman, 1000 tigarete de contrabanda. In data de 10.05.2021, in jurul orei 21.00, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta,…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit și confiscat 9.740 pachete țigari, aflate intr-un autoturism, pe care un maramureșean intenționa sa le transporte și ulterior sa le comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au identificat in trafic in Craciunești un Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania, despre care se dețineau date ca este implicat in transportul de țigarete din contrabanda. „In mometul observarii autospecialei…

- Teribilul accident rutier s-a produs in comuna Vicovu de Jos, din judetul Suceava, luni dupa-amiaza.In jurul orei 15.30, tanarul de 27 de ani, aflat la volanul unui BMW, a patruns de pe drumul national in curtea unei firme care ii apartine tatalui sau. Apoi, a facut un viraj la dreapta pentru a intra…

- ȚIGARI DE CONTRABANDA DEPISTATE DE POLIȚIȘTI IN TRAFIC Aproximativ 60000 de țigarete netimbrate au fost indisponibilizate de polițiștii adjudeni in urma unui filtru rutier, in portbagajul și habitaclul unui autoturism. La data de 28 martie a.c., in jurul orei 08:00, polițiștii din cadrul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea - I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de 240.000 lei care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției.

- O femeie de 20 de ani din localitatea Zvoriștea, județul Suceava, a fost amendata dupa ce a transportat cu mașina patru copii pe barele metalice ale caroseriei. Potrivit IPJ Suceava, polițiștii s-au sesizat dupa ce in spațiul public au aparut fotografii care prezentau o mașina care transporta…