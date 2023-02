Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni au oprit la intrarea in țara un autoturism marca Audi Q 7, care era cautat de autoritațile din Belgia. Mașina, in valoare de 50.000 de lei, a fost indisponibilizata pana la finalizarea cercetarilor. Joi, 23.02.2023, in jurul orei 15.30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Ieri, 23 februarie, in jurul orei 15.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetațean roman, in varsta de 41 de ani, domiciliat in județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Volkswagen, cu remorca tip platforma pe care transporta un autoturism…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in țara o motocicleta marca KTM, fara numere de inmatriculare și care figureaza ca fiind furata din Belgia. Miercuri, in jurul orei 12.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetațean roman, in…

- Vineri, 10 februarie, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman in varsta de 29 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș conducand un automarfar…

- Sambata, 28 ianuarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania, un cetatean roman, in varsta de 51 de ani, domiciliat in județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Ford inmatriculat in Romania, iar la solicitarea colegilor a prezentat…

- Azi dimineața, in jurul orei 06.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania, un maramureșean de 45 de ani la volanul unui autoturism marca Nissan, inmatriculat in Italia. Potrivit ITPF Sighetu Marmației, „la controlul de frontiera i-a fost solicitat și permisul…

- In data de 2 decembrie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in tara un satmarean in varsta de 49 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, 13.600 kg…

- Vineri, 2 decembrie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 55 de ani, domiciliat in județul Maramureș. ”Cu ocazia formalitatilor pentru ieșirea din țara, la controlul efectuat de catre colegii nostri…