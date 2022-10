Maramureșean prins cu alcoolemie de peste 1,00 mg/l Azi-noapte, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 3 Farcașa, in timp ce executau serviciul de supraveghere și control trafic rutier pe D.J. 108/A, au oprit un autoturism pentru control. La volan a fost identificat un barbat de 49 de ani din Țicau. In urma testarii cu aparatul etilotest, i-a rezultat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanenta Medical Ulmeni, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, informeaza IPJ Maramureș. In cauza, pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

