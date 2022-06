Maramureșean de 20 de ani găsit mort în condiții suspecte Moarte ingrozitoare a unui tanar de 20 de ani la Poienile de sub Munte. El a fost gasit fara viața astazi dimineața in apropierea unor gospodarii din catunul Cvasnița. Trupului baiatului era intins pe jos, cu fata spre pamant, iar o bucata de cațiva metri de fier beton ii erau agațați de gura și de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat in condiții suspecte, intr-un sat din Alba. Pentru ce fapta a fost deschis un dosar penal Un barbat in varsta de aproximativ 42 de ani a decedat in condiții suspecte, intr-un sat cu aproape 200 de locuitori din Alba, in cursul zilei de duminica, 26 iunie. Momentan este incert modul…

- Povestea privatizarilor a inceput in Romania imediat dupa 1989 The post Culisele statului paralel | Povestea privatizarilor din Romania, dupa 1989 – De ce unele au eșuat. Condiții puse de stat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului paralel | Povestea privatizarilor…

- Un grav accident rutier s-a produs azi la Seini (in centru, in sensul giratoriu). Un autocamion (capul tractor inmatriculat in Maramureș iar remorca in Ucraina) s-a rasturnat, rezultand o victima incarcerata). La fata locului s-au deplasau 4 echipaje ale Detasamentulului de Pompieri Baia Mare, SMURD,…

- Cel puțin cinci oligarhi ruși s-ar fi sinucis in ultimele luni. Patru dintre ei erau asociați cu Gazprom sau cu una dintre filialele sale, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In data de 2 mai incepe recrutarea celor care vor sa faca parte din structurile MApN. The post Incep inscrierile pentru posturile de soldat/gradat profesionist in MApN! Vezi ce condiții trebuie sa indeplineasca cei care-și doresc o cariera militara appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 o femeie cu privire la faptul ca soțul ei provoaca scandal la domiciliu. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta ca fiind o femeie de 33 din Poienile de Sub Munte, care a relatat faptul ca ar fi…

- Tragedie in nord-vestul țarii: un copil de aproape doi ani a murit in condiții suspecte. Un copil de aproape doi ani din județul Satu Mare a murit in condiții suspecte, iar necropsia a confirmat suspiciunile anchetatorilor. Cercetarile au inceput in urma unei sesizari facute dupa ce copilul a ajuns…

- Zone afectate: local in Carpații Orientali și Occidentali precum și in zonele joase de relief din județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț The post S-a intors IARNA: temperaturi negative, lapovița și ninsoare. La munte, strat de zapada appeared first on Realitatea de Mureș.…