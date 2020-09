Un barbat din comuna Poienile de sub Munte, avand o sanatate precara si convulsii repetate, a fost recuperat de un echipaj Salvamont dintr-o zona izolata si a fost adus pana la drumul de acces al ambulantei, in noaptea de vineri spre sambata, a informat directorul institutiei, Dan Benga. Potrivit acestuia, barbatul in varsta de 56 de ani locuieste intr-o zona inaccesibila oricarui mijloc de transport si avea o stare de sanatate precara, prezentand convulsii repetate. "Salvatorii montani ai formatiei Viseu, aflati in echipa de prim raspuns, au ajuns impreuna cu colegii de la Ambulanta, au acordat…