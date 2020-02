Stiri pe aceeasi tema

- Politia orasului Targu Lapus a fost sesizata despre faptul ca joi, 6 februarie, in jurul orei 10.45, trei minori de nationalitate franceza au parasit Asociatia Meusiana pentru Salvarea Copilului, Adolescentului si a Adultilor din localitatea Borcut, unde erau cazati, fara acceptul personalului. Pentru…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Doi minori din judetul Brasov au disparut duminica de acasa, unul dintre ei fiind gasit decedat in raul Olt, iar celalalt este cautat in continuare de autoritati. Politisti, jandarmi, efective ale ISU Brasov si voluntari efectueaza, luni, verificari, pentru a-l gasi pe cel de-al doilea adolescent, in…

- Un adolescent in varsta de 15 ani din Essex a devenit a sasea persoana gasita in viata si sanatoasa dupa ce a aparut pe retelele de socializare in cadrul unei campanii a AS Roma, a anuntat gruparea italiana.

- Trei barbati, cu varsta cuprinsa intre 33 de si 41 de ani, sunt cercetati pentru taiere ilegala de arbori si furt de material lemnos dupa ce oamenii legii i-au gasit intr-o padure de pe raza localitatii Ivesti in timp ce se pregateau sa plece cu o caruta plina cu trunchiuri de copaci taiati ilegal.

- O tanara care a fost ridicata, duminica, prin forta de pe o strada din vecinatatea Hotelului Carpati din municipiul Baia Mare a fost recuperata de politisti in urma a trei apeluri telefonice la numarul de urgenta 112, efectuate de martori oculari, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures,…

- Mai multi politisti, jandarmi si pompieri cauta doi copii disparuti de sase zile din localitatea vasluiana Salcioara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, viceprimarul comunei Banca a sesizat la Inspectoratul de Politie Judetean…

