- Un tanar in varsta de 20 de ani, suspect de comiterea unei crime in satul Ticau, a fost internat pentru efectuarea expertizei psihiatrice, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. "In urma investigatiilor efectuate si a probatoriului administrat, colectivul de politisti…

- btr Vineri seara, la ora 20.52, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un barbat de 68 de ani din municipiu despre faptul ca, pe strada Cuprului, in dreptul imobilului sau, se afla o persoana cazuta la pamant. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul…

- Oribila crima s-ar fi petrecut în noaptea de vineri spre sâmbata, polițiștii reușind sa identifice ca posibil suspect un vecin al femeii, în vârsta de 85 de ani, care ar fi fost beat și nu își amintește motivele pentru care a omorât-o…

- Azi-dimineața, la ora 08.39, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un barbat de 48 de ani din Baia Mare despre faptul ca intr-un imobil din satul Țicau a fost gasita o femeie decedata. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unei femei de 85 de ani…

- ,,Deplasați la fața locului polițiștii au identificat cadavrul unei femei de 68 de ani din Baia Mare. In urma examinarii exterioare a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violența. Cadavrul femeii a fost transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzei decesului",…

- Duminica dimineata, la ora 5.25, polițiștii din Cavnic au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier cu victime pe strada Victoriei din oraș. La fața locului polițiștii au constatat ca un tanar de 21 de ani din Cavnic, care conducea autoturism pe direcția Budești –…

- La data de 20 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca – Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, in baza delegarii procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, au desfașurat, cu sprijinul unei echipe S.A.S. din cadrul Inspectoratului…

- Marți, 20 iulie, in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu doua victime pe D.J. 108/A, in localitatea Gardani. ”La fața locului polițiștii au constatat ca un barbat de 51 ani din Salsig a condus un autoturism…