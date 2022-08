Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marti, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 18. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 51 de ani din Moisei, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare catre orașul Borșa, a intrat in coliziune…

- Vineri, 19 august, la ora 17.02, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 29 de ani din Lapuș cu privire la faptul ca, in jurul orei 16.45, in timp ce conducea o caruța pe drumul comunal Lapuș-Groșii Țibleșului, a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat…

- Ieri, la ora 09.02, polițiștii din Seini, au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.1C pe raza localitații Sabișa. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 31 de ani din Satu Mare, dinspre Baia Mare inspre Satu Mare, a intrat in coliziune…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au depistat, in trafic, pe raza municipiului Pitești, un barbat de 23 de ani, din județul Teleorman, care conducea un autoturism pe strada Craiovei, din Pitești, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest, a ieșit pozitiv. Barbatul a fost condus la o unitate…

- Ieri, 27 iunie, la ora 05.33, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un barbat și-a gasit fratele, in varsta de 20 de ani, cazut in curtea unui imobil din Poienile de Sub Munte. ​La fața locului a fost prezent un echipaj medical, care i-a efectuat manevrele specifice…

- Luni, 27 iunie, la ora 05.33, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un barbat și-a gasit fratele, in varsta de 20 de ani, cazut in curtea unui imobil din Poienile de Sub Munte. La fața locului a fost prezent un echipaj medical, care i-a efectuat manevrele specifice…

- Azi noapte, la ora 00:40, in cadrul unei actiuni organizate pentru prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri și substanțe interzise, politistii au oprit pentru control un autoturism aflat in trafic pe strada Culturii din municipiul Baia Mare, in care se aflau trei tineri. La volanul autoturismului…

- Luni dimineața, la ora 06.28, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 18, in Vișeu de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Baia Mare a…