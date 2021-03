Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp electric de pe marginea DN 18, in localitatea Berbesti, firele de curent cazand peste automobil, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi. "Firele de curent au cazut pe masina, iar pompierii…

- Un accident grav a avut loc in cursul serii de miercuri, 17 martie, in localitatea Berbești. Un autoturism a intrat intr-un stalp de electricitate, impactul fiind suficient sa darame la pamant mai multe fire de curent. Din nefericire a rezultat o victima incarcerata, scoasa intr-un final de pompieri,…

- Grav accident de circulație produs miercuri seara pe raza localitații maramureșene Berbești, o persoana fiind scoasa moarta dintr-o mașina. Articolul FOTO – Accident mortal la Berbești dupa ce o mașina a lovit un stalp apare prima data in Someșeanul.ro .

- Grav accident de circulație produs miercuri seara pe raza localitații maramureșene Berbești, o persoana fiind scoasa moarta dintr-o mașina. Articolul Accident mortal la Berbești dupa ce o mașina a lovit un stalp apare prima data in Someșeanul.ro .

- O femeie a ajuns joi seara la spital dupa ce a lovit cu masina un stalp. Accidentul s-a petrecut la Faget, se pare, din cauza neatentiei soferitei intr-o curba. Impactul s-a produs in fata statiei de ambulanta din localitate, astfel ca salvatorii au ajuns imediat la locul accidentului. Pasager in masina…

- Un eveniment rutier in care a fost implicat un autovehicul și un pieton a avut loc duminica seara, in jurul orei 21.30, in municipiul Cluj-Napoca. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca un conducator auto in varsta de 21 de ani, din Apahida, in timp ce se deplasa cu un autobturism pe strada Traian…

- Un autocar a lovit un stalp de electricitate la Nima, intre Dej și Gherla, iar traficul este afectat.”Un autocar a lovit un stalp de curent. Firele sunt peste sosea. Se circula, dar foarte greu”, spun martorii.Foto: Info Trafic jud. Cluj

- Un polițist din cadrul IPJ Maramures a murit miercuri (16 decembrie) seara, intr-un accident de circulatie ce s-a petrecut in localitatea Berbesti (Maramures). Acesta s-a izbit cu BMW-ul de o caruta. Polițistul a ramas incarcerat si inconștient, iar conducatorul atelajului conștient. Medicii l-au resuscitat…