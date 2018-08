Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte la ora 00.10, pe raza localitatii Miresu Mare, politistii au oprit pentru control un autoturism in care se aflau trei tineri. Intrucat din autoturism se simtea un miros intepator iar conducatorul auto avea un comportament nepotrivit, s-a procedat la controlul autoturismului si la controlul…

- Un tanar din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Alba dupa ce a fost prins, la Aiud, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis. Politistii i-au deschis dosar penal si proprietarului masinii, care ar fi stiut ca tanarul nu avea permis, dar totusi i-a incredintat autoturismul. Potrivit…

- Noaptea trecuta, polițiștii din Lunca Corbului au utilizat armamentul din dotare pentru imobilizarea unui autoturism al carui șofer nu a oprit la semnalul regulamentar. Șoferul se deplasa din direcția Barla spre Harșești. Polițiștii banuiau ca barbatul ar conduce autoturismul aflandu-se sub influența…

- La data de 10 iulie 2018, in jurul orei 21.41, politistii Sectiei Politie Rurala Aiud, in timp actionau in comuna Lopadea Noua, l-au depistat pe un barbat de 43 ani, din municipiul Aiud, judetul Alba, in timp ce circula cu un autoturism fiind sub influenta alcoolului. Intrucat conducatorul auto emana…

- In noaptea de 4/5 iulie a.c., politistii Biroului Rutier au identificat in trafic un tanar, de 20 ani, din Bistrita, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Bistrita, cu viteza care depaseste limita legala. De asemenea, politistii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare…

- Poliiștii clujeni au depistat, ieri dimineața, un conducator auto care se afla la volan în timp ce eera sub influența substanțelor psihoactive.”La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 03:00, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 31 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un barbat de 36 de ani din Ighiu a fost oprit de polițiștii din Galda de Jos in timpul unui control in trafic. In urma testarii cu etilotestul a rezultat ca avea 0.42 mg alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iunie in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 1 Politie […]