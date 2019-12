Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile publice din judet. Ninge la Borsa, in Pasul Prislop. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe partea carosabila a DN 18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri,…

- Circulatia rutiera pe drumurile publice din judet se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed. Drumarii au actionat cu 26 tone sare, mai exact pe DN1C, E58, DN 17C si DN18 in Pasul Prislop. Vizibilitatea este redusa, ceata, sub 100 de metri, pe…

- Vremea a fost deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil, mai mult senin noaptea. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic si Targu Lapus -2 grade Celsius, Borsa -1 grad, Viseu de Sus 0 grade. Circulatia…

- Vremea a fost ieri mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, variabil in prima parte a zilei. Izolat, la munte s-au semnalat precipitatii slabe. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile in cursul zile si noptii au…

- Vremea a fost calda, iar vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. Local a plouat, iar in zona montana inalta precipitatiile au fost mixte. Stratul de zapada este prezent doar in zona montana inalta si masoara pana la 4 cm, la Varful Iezer. Cel mai rece a fost in cursul noptii si in aceasta…

- Vremea a fost calda, iar vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. Local au cazut precipitatii sub forma de ploaie. In zona montana inalta precipitatiile au fost mixte. Stratul de zapada este prezent doar in zona montana inalta si masoara pana la 4 cm, la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost…

- Vremea a fost ieri mai rece decat normalul termic al perioadei. Local, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a prezentat intensificari trecatoare in zona montana inalta. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Cerul este acoperit,…

- Vremea s-a mentinut rece pe parcursul zilei de ieri si a noptii trecute. Temperaturile minime au avut valoari cuprinse intre 0 grade, respectiv 1 grad la Cavnic si Targu Lapus. Stratul de zapada masoara pana la 3 cm la Vf. Iezer (unde a fulguit). Incepand de astazi, vremea,se va incalzi fata de zilele…