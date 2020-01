Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu anul anterior, conform estimarilor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).…

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu Revelionul 2018/2019, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR),…

- Pensiunile, hotelurile si motelurile din judetul Maramures sunt ocupate in proportie de 80% de turisti de Anul Nou, a precizat, luni presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din...

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si...

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania -…

- Baia Mare, 28 nov /Agerpres/ - Pensiunile turistice din satele si comunele judetului Maramures, dar si pensiunile din principalele statiuni montane au fost rezervate pentru vacanta de Craciun de catre turisti romani si straini, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism…

- Un studiu realizat de platforma de rezervari hoteliere online HotelGuru.ro și citat de Agerpres arata ca mai mult de jumatate dintre romani (54,6%) cheltuie intre 100 si 200 de lei pentru o noapte de cazare. Potrivit aceluiași studiu realizat de HotelGuru.ro, in anul 2019, 41,8% dintre turistii romani…